Министр энергетики Узбекистана: Наша цель — в будущем построить большую АЭС

«Почему мы сначала хотим начать с малого реактора? Нам нужно подготовить специалистов для малых реакторов, но нам все равно потребуется крупный реактор. Мы стремимся к достижению углеродной нейтральности к 2050 году, и без АЭС этого не достичь. США пересмотрели свою программу. В мире больше всего реакторов в Америке, Европа, Корея, Япония также возобновили свои программы. Весь мир движется в этом направлении», — пояснил министр.