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Санду провела телефонный разговор с главой Грузии Зурабишвили

Санду заверила президента Грузии в поддержке «европейских устремлений народа страны».

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду провела в понедельник телефонный разговор с лидером Грузии Саломе Зурабишвили.

«Главы государств обсудили подготовку обеих стран к важным демократическим мероприятиям, которые пройдут в октябре: президентским выборам и референдуму о вступлении в Евросоюз в Молдове, а также парламентским выборам в Грузии», — сообщили в пресс-службе администрации президента.

Там отметили, что Санду также подтвердила твердую поддержку официальным Кишиневом грузинского народа в «борьбе за демократию и стремление стать частью большой европейской семьи».