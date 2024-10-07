Санду провела телефонный разговор с главой Грузии Зурабишвили

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду провела в понедельник телефонный разговор с лидером Грузии Саломе Зурабишвили.
«Главы государств обсудили подготовку обеих стран к важным демократическим мероприятиям, которые пройдут в октябре: президентским выборам и референдуму о вступлении в Евросоюз в Молдове, а также парламентским выборам в Грузии», — сообщили в пресс-службе администрации президента.
Там отметили, что Санду также подтвердила твердую поддержку официальным Кишиневом грузинского народа в «борьбе за демократию и стремление стать частью большой европейской семьи».