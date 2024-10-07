Лукашенко удивился приему в Москве

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российская делегация встретила президента Белоруссии Александра Лукашенко в московском аэропорту, кадры встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».
На видео слышно, как один из российских дипломатов обращается к Лукашенко словами «Ваше Превосходительство».
«Какое Превосходительство? Где ты это видел?» — отшутился глава государства.
Белорусский президент прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в саммите СНГ. Как сообщили ранее, у Лукашенко запланированы неформальные встречи с лидерами стран организации.