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Лукашенко удивился приему в Москве

Лукашенков Москве удивился обращению дипломата словами «Ваше Превосходительство».

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российская делегация встретила президента Белоруссии Александра Лукашенко в московском аэропорту, кадры встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».

На видео слышно, как один из российских дипломатов обращается к Лукашенко словами «Ваше Превосходительство».

«Какое Превосходительство? Где ты это видел?» — отшутился глава государства.

Белорусский президент прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в саммите СНГ. Как сообщили ранее, у Лукашенко запланированы неформальные встречи с лидерами стран организации.

Лукашенко Александр