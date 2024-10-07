Мосгорсуд приговорил американца Хаббарда к шести годам и 10 месяцам колонии за наемничество

В 2014 году американец приехал на Украину, где у него была возлюбленная. Позже отношения развалились, и у иностранца возникла идея примкнуть к ВСУ. Мужчина заключил контракт с батальоном теробороны города Изюм в феврале 2022 года. Он прошел военную подготовку, после чего получил оружие, обмундирование и до апреля 2022 года «принимал участие в вооруженном конфликте». За месяц ему платили ~одну тысячу долларов~.