Новые планы НАТО: может ли альянс втянуть Францию в войну с Россией

— У альянса идея номер один — сделать так, чтобы Россия завязла на Украине, тратила на этот конфликт все силы. Но при этом они обдумывают, что будет после завершения специальной военной операции. Для этого НАТО уже сейчас восстанавливает свою оборонную промышленность, которая 30 лет назад начала снижать объемы производства, потому что члены альянса считали, что победили в холодной войне и дальше все пойдет по их сценарию. Поэтому НАТО усиленно будет поднимать производства на оборонных заводах по созданию боеприпасов, — считает собеседник «ВМ».