Главы МИД СНГ осудили односторонние санкции — заявление

«В отношении тех потуг, которые США и их сателлиты пытаются расширять в виде так называемых вторичных, третичных и прочих незаконных санкций — мы знаем, как противодействовать этой преступной деятельности, а по сути дела рейдерской деятельности. И действовать строго в соответствии с международным правом, с нормами Всемирной торговой организации», — добавил он.