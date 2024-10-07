Главы МИД СНГ осудили односторонние санкции — заявление

АСТАНА, 7 окт — Sputnik. Главы МИД стран СНГ приняли заявление о недопустимости в международных отношениях односторонних ограничительных мер, сообщили в исполкоме Содружества.
«Принятие каким-либо государством односторонних ограничительных мер не соответствует Уставу ООН и нормам международного права. Государствам рекомендуется воздерживаться от принятия, распространения и применения таких ограничительных мер, так как они препятствуют достижению целей социально-экономического развития».
Кроме того, министры иностранных дел согласились в заявлении, что односторонние ограничительные меры противоречат полному осуществлению прав человека.
«По мнению руководителей внешнеполитических ведомств государств Содружества, никто не может быть лишен свободы, или свободы передвижения, или подвергнут какой-либо иной форме ограничений», — говорится в сообщении. Страны СНГ хорошо справляются с санкциями.
На пресс-конференции по итогам совета глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в СНГ хорошо справляются с давлением Запада в контексте антироссийских санкций, методы западных стран вызывают у них отторжение. Об этом сообщает РИА Новости.
«Незаконные меры, которые носят название вторичных, третичных санкций, когда кому-то не нравится, как две совершенно независимые страны выстраивают отношения между собой, они, конечно, ничего общего с международным правом не имеют».
Министр подчеркнул, что отношениям стран СНГ ничего не угрожает.
«В отношении тех потуг, которые США и их сателлиты пытаются расширять в виде так называемых вторичных, третичных и прочих незаконных санкций — мы знаем, как противодействовать этой преступной деятельности, а по сути дела рейдерской деятельности. И действовать строго в соответствии с международным правом, с нормами Всемирной торговой организации», — добавил он.