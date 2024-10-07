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Минобороны хочет готовить операторов беспилотников в вузах

Отдельные специализированные курсы подготовки операторов беспилотников в настоящее время работают в ДОСААФ.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 окт — Sputnik. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел совещание с ректорами учреждений высшего образования Беларуси, одной из тем была подготовка операторов БПЛА, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

По словам министра, в настоящее время подготовкой операторов беспилотных летательных аппаратов идет в ДОСААФ, а в Минском суворовском военном училище есть отдельный спецкласс.

«Курсанты военных факультетов обучаются в 927-м центре подготовки и применения БАК, идет процесс создания специализированной кафедры в Военной академии Беларуси», — напомнил Виктор Хренин.

После чего обратил внимание, что опыт подготовки операторов беспилотников необходимо постоянно актуализировать и развивать в республике.

«Начальник управления военного образования Вооруженных Сил Андрей Клишевич в своем докладе предложил варианты организации обучения операторов БЛА в вузах, подготовки профессорско-преподавательского состава, обозначил сроки реализации проекта», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время в белорусских высших учебных военных заведениях наряду с военными факультетами функционируют и военные кафедры, которые и могут стать площадкой для подготовки операторов беспилотников.

образование