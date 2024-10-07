Politico: кризис на Ближнем Востоке выявил ограниченность влияния США

Как пишет издание, любой американской администрации ввиду тех или иных событий в мире приходится вносить коррективы в свою политику, но конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС оказал «чрезвычайно деструктивное воздействие» на внешнюю политику администрации действующего президента США Джо Байдена. Источники газеты в администрации отмечают, что Белый дом вынужден был принять «трудные решения» на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке, который «нарушил усилия США по выстраиванию связей в других частях мира».
«Он [палестино-израильский конфликт] больше, чем любой другой кризис, выявил ограниченность влияния США», — считает глава аналитического центра International Crisis Group Комфорт Эро, слова которой приводит Politico. Как отмечает газета, предполагалось, что Байден после вывода американских войск из Афганистана станет президентом, который, наконец, «перевернет страницу дорогостоящей борьбы с терроризмом».
«Но США в очередной раз погрязли на Ближнем Востоке, будучи не в состоянии сдержать наступление премьер-министра Израиля Биньяина Нетаньяху в секторе Газа и Ливане, и испытывая трудности с тем, чтобы предотвратить полномасштабную войну в регионе», — подчеркивает издание.