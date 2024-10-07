Politico: кризис на Ближнем Востоке выявил ограниченность влияния США

Как пишет издание, любой американской администрации ввиду тех или иных событий в мире приходится вносить коррективы в свою политику, но конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС оказал «чрезвычайно деструктивное воздействие» на внешнюю политику администрации действующего президента США Джо Байдена. Источники газеты в администрации отмечают, что Белый дом вынужден был принять «трудные решения» на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке, который «нарушил усилия США по выстраиванию связей в других частях мира».