Кремль рассказал о кульминации работы России во главе СНГ

«Также не приветствуется деятельность миссии ЕС в Армении. Хочу сказать, что эта миссия разрастается, к сожалению. В июне в ее состав входило 138 человек, сейчас уже 210 там работает. Предусматривается, что ее численность возрастет до 600 человек. Что они там делают, можно себе четко представить», — резюмировал Ушаков.