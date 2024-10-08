TNI: истребители F-16 не могут конкурировать с самолетами пятого поколения

Военный самолет F-16 на протяжении десятилетий служил универсальным и надежным истребителем для ВВС США. Однако на фоне таких самолетов пятого поколения, как F-35 и F-22, F-16 приближается к пределу своих возможностей, пишет Брэндон Вайхерт в статье для The National Interest.

Источник: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Anthony Plyler

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F-16 впервые был представлен в 1978 году и с тех пор претерпел многочисленные модификации и усовершенствования. Но устаревающий самолет, несмотря на модернизации, продлевающие срок его службы, уже с трудом справляется с современными системами противовоздушной обороны, говорится в статье в The National Interest.

Времена господства F-16 подходят к концу: основная причина — появление истребителей пятого поколения.

Ожидаемый срок службы F-16 итак был увеличен сверх того, что изначально планировали конструкторы, и в первую очередь это было связано с техническими сложностями и перерасходом средств в рамках программ F-35 и F-22.

В 2023 году ВВС США объявили о планируемом выводе из эксплуатации устаревших модификаций F-16. При этом самолеты версий Block 40 и Block 50 могут оставить на вооружении до 2040-х годов. Вашингтон на намерен закупать новые F-16, но усовершенствование парка существующих самолетов пока продолжится.

Тем не менее, чтобы противостоять меняющимся глобальным угрозам, необходим переход на новые технологии, такие как беспилотники, оружие направленного действия и гиперзвуковые системы. Будущее воздушной войны требует инноваций, выходящих за рамки устаревших платформ.

Истребители F-16 не могут конкурировать с истребителями пятого поколения: F-35 Lightning II или F-22 Raptor. Именно поэтому многие пилоты, которые всю свою карьеру летали на F-16, отказываются от своих любимых «птичек», чтобы на военно-воздушной базе Люк в Аризоне обучиться пилотированию на F-35, который на годы переживет F-16.

Можно утверждать, что в прошлом месяце был дан сигнал о «начале конца» для почтенного самолета, который впервые поднялся в воздух 50 лет назад. Военно-воздушная база Люк 30 сентября объявила о выпуске последних пилотов F-16.

Авиабаза Люк будет готовить пилотов для истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, поэтому оборудование, связанное с F-16, демонтируют. Теперь с пилотами F-16 будут работать только на авиабазе Холломан в Нью-Мексико.

Тем не менее ВВС США планируют провести 22 модификации самолетов F-16 Block 40 и Block 50. Модернизация будет проводиться одновременно с программой продления срока службы этих истребителей. В декабре 2023 года издание TNI писало, что средний возраст самолетов в парке ВВС США составил около 28 лет, а у большинства истребителей F-16 он превышает 30 лет.

F-16, вероятно, является лучшим истребителем, который когда-либо использовали ВВС США. Это связано с его длительным сроком службы, простотой управления полетом и универсальностью в бою, и выдающийся боевой послужной список F-16 отражает эти преимущества.

Но все же это военный самолет четвертого поколения, живущий в мире пятого поколения. Более того, эти «птички» не созданы для борьбы с системами противовоздушной обороны, которые заметно превосходят те, что были на момент разработки F-16.

Сейчас гораздо эффективнее направлять средства не на модернизацию F-16, а на разработку более мощных БПЛА, создание оружия направленного действия и гиперзвукового оружия как наступательного, так и оборонительного характера.