Радий Хабиров опустился на 29 место в рейтинге влияния губернаторов АПЭК

Глава Башкирии Радий Хабиров опустился на 17 строчек в рейтинге влиятельности региональных глав, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), заняв 29 место с 6,04 балла по итогам сентября. По итогам августа он располагался на 12 позиции рейтинга.