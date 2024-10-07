Радий Хабиров опустился на 29 место в рейтинге влияния губернаторов АПЭК

По мнению гендиректора АПЭК Дмитрия Орлова, ослабление позиций Радия Хабирова связано с «антикоррупционными процессами» и «резонансными расследованиями деятельности чиновников». Так, был задержан исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Алан Марзаев.
Место в рейтинге основывается на результатах анкетирования экспертов — политологов, политтехнологов, медиа-экспертов и журналистов.
Наиболее влиятельными среди региональных глав составители рейтинга называют Сергея Собянина (мэр Москвы), Рамзана Кадырова (глава Чечни), Рустама Минниханова (глава Татарстана), Александра Беглова (губернатор Санкт-Петербурга) и Вячеслава Гладкова (губернатор Белгородской области).