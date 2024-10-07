ЦИК Молдавии постановил уничтожить бюллетени для трех участков в России

Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. ЦИК Молдавии 14 сентября сообщил, что планирует открыть пять избирательных участков в РФ. Однако МИД республики одобрил открытие лишь двух из них — в Москве. Представители молдавской Партии социалистов опротестовали это решение, ЦИК частично одобрил их жалобу и постановил, что МИД должен рассмотреть возможность открыть не только два участка в Москве, но и по одному в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте. МИД отказался подчиняться и настаивает, что из соображений безопасности готов открыть лишь два участка в России.