ЦИК Молдавии постановил уничтожить бюллетени для трех участков в России

КИШИНЕВ, 7 окт — РИА Новости. ЦИК Молдавии в связи с открытием в России двух избирательных участков вместо пяти постановил уничтожить бюллетени, напечатанные для участков в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте, сообщила в понедельник глава Центризбиркома Анжела Караман.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. ЦИК Молдавии 14 сентября сообщил, что планирует открыть пять избирательных участков в РФ. Однако МИД республики одобрил открытие лишь двух из них — в Москве. Представители молдавской Партии социалистов опротестовали это решение, ЦИК частично одобрил их жалобу и постановил, что МИД должен рассмотреть возможность открыть не только два участка в Москве, но и по одному в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте. МИД отказался подчиняться и настаивает, что из соображений безопасности готов открыть лишь два участка в России.
«ЦИК постановил принять к сведению решение окружного избирательного совета, созданного для организации избирательных участков за границей. Констатировать невозможность выполнения избирательным советом решения ЦИК об организации избирательных участков в виде открытия участков (в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте — ред.). Констатировать невозможность обеспечения работы участков со стороны министерства иностранных дел. Постановить уничтожить 33 тысячи бюллетеней и другие типы документов, предназначенные для этих участков».
По ее словам, окружной избирательный совет, созданный для организации избирательных участков за границей, уведомил ЦИК о том, что не может открыть участки в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте в условиях, когда МИД отказывается помочь с формированием избирательных бюро в указанных городах. В этих условиях, указала она, Центризбиркому просто некому передать бюллетени, поэтому их придется уничтожить.
Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.