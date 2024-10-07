Путин вручит Лукашенко орден Андрея Первозванного

«В контексте саммита, проводимого в Москве, 9 октября состоится встреча президента Путина с президентом Республики Беларусь Лукашенко, который продлит свое пребывание в Москве. Это будет восьмая встреча лидеров двух стран с начала года», — сказал Ушаков.
«В контексте саммита, проводимого в Москве, 9 октября состоится встреча президента Путина с президентом Республики Беларусь Лукашенко, который продлит свое пребывание в Москве. Это будет восьмая встреча лидеров двух стран с начала года», — сказал Ушаков.
Лукашенко на саммите СНГ выступит с докладом по теме совместного обращения в связи с 80-летием Победы.
Как рассказал помощник президента РФ, «после беседы — двусторонних переговоров — в Андреевском зале Кремля состоится торжественная церемония вручения Лукашенко высшей государственной награды Российской Федерации — ордена Андрея Первозванного». Белорусский лидер «награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства», укрепление дружбы братских народов и личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства, отметил Ушаков.
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прибыл в Российскую Федерацию с рабочим визитом. Планируется, что 8 октября в Москве белорусский лидер примет участие в заседании Совета глав государств — участников СНГ.