Путин вручит Лукашенко орден Андрея Первозванного

Лукашенко на саммите СНГ выступит с докладом по теме совместного обращения в связи с 80-летием Победы.



Как рассказал помощник президента РФ, «после беседы — двусторонних переговоров — в Андреевском зале Кремля состоится торжественная церемония вручения Лукашенко высшей государственной награды Российской Федерации — ордена Андрея Первозванного». Белорусский лидер «награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства», укрепление дружбы братских народов и личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства, отметил Ушаков.



Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прибыл в Российскую Федерацию с рабочим визитом. Планируется, что 8 октября в Москве белорусский лидер примет участие в заседании Совета глав государств — участников СНГ.