Олбани
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин вручит Лукашенко орден Андрея Первозванного

7 октября, Москва /БЕЛТА — ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин 9 октября в торжественной обстановке вручит белорусскому коллеге Александру Лукашенко высшую госнаграду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Церемонии будут предшествовать двусторонние переговоры. Об этом рассказал на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков.

Источник: Российская газета

«В контексте саммита, проводимого в Москве, 9 октября состоится встреча президента Путина с президентом Республики Беларусь Лукашенко, который продлит свое пребывание в Москве. Это будет восьмая встреча лидеров двух стран с начала года», — сказал Ушаков.

«В контексте саммита, проводимого в Москве, 9 октября состоится встреча президента Путина с президентом Республики Беларусь Лукашенко, который продлит свое пребывание в Москве. Это будет восьмая встреча лидеров двух стран с начала года», — сказал Ушаков.

Лукашенко на саммите СНГ выступит с докладом по теме совместного обращения в связи с 80-летием Победы.

Как рассказал помощник президента РФ, «после беседы — двусторонних переговоров — в Андреевском зале Кремля состоится торжественная церемония вручения Лукашенко высшей государственной награды Российской Федерации — ордена Андрея Первозванного». Белорусский лидер «награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства», укрепление дружбы братских народов и личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства, отметил Ушаков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прибыл в Российскую Федерацию с рабочим визитом. Планируется, что 8 октября в Москве белорусский лидер примет участие в заседании Совета глав государств — участников СНГ.

Лукашенко Александр
Путин Владимир