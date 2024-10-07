Очередные акции протеста против правящего в Молдове режима в Германии: «Долой правительство! Долой Майю Санду! Долой PAS!»

Протесты диаспоры в германском Дюссельдорфе не стихают!
Граждане Молдовы в Германии повторно вышли на протесты, требуя отстранить от управления страной партию PAS и Майю Санду!
Напомним, что 29 сентября. представители нашей диаспоры в немецком городе Дюссельдорф уже выходили на антиправительственный митинг.
На этот раз участники демонстрации приняли участие в марше протеста, неся плакаты и транспаранты, скандируя:
«Jos guvernarea!».
«Jos Maia Sandu!».
«Jos PAS!».
Вчера к протестному движению присоединились наши соотечественники в столице Ирландии Дублине! Ранее демонстрации с требованиями прекратить антинародный беспредел прошли в Лондоне, Париже, Брюсселе, Дортмунде и Терни.