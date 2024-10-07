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Очередные акции протеста против правящего в Молдове режима в Германии: «Долой правительство! Долой Майю Санду! Долой PAS!»

На сей раз протесты прошли в Дюссельдорфе.

Протесты диаспоры в германском Дюссельдорфе не стихают!

Граждане Молдовы в Германии повторно вышли на протесты, требуя отстранить от управления страной партию PAS и Майю Санду!

Напомним, что 29 сентября. представители нашей диаспоры в немецком городе Дюссельдорф уже выходили на антиправительственный митинг.

На этот раз участники демонстрации приняли участие в марше протеста, неся плакаты и транспаранты, скандируя:

«Jos guvernarea!».

«Jos Maia Sandu!».

«Jos PAS!».

Вчера к протестному движению присоединились наши соотечественники в столице Ирландии Дублине! Ранее демонстрации с требованиями прекратить антинародный беспредел прошли в Лондоне, Париже, Брюсселе, Дортмунде и Терни.