Молодечно в 2027 году может стать культурной столицей СНГ

Межгосударственная программа «Культурные столицы Содружества», в соответствии с которой каждый год выбирается один из городов в странах СНГ, была принята почти 15 лет назад. В понедельник, 7 октября, на заседании СМИД СНГ в Москве был рассмотрен вопрос о том, какой станет культурной столицей в 2027 году.