Молодечно в 2027 году может стать культурной столицей СНГ

МИНСК, 7 окт — Sputnik. Белорусский город Молодечно может на год стать культурной столицей Содружества Независимых государств, сообщили в МИД Беларуси.
Межгосударственная программа «Культурные столицы Содружества», в соответствии с которой каждый год выбирается один из городов в странах СНГ, была принята почти 15 лет назад. В понедельник, 7 октября, на заседании СМИД СНГ в Москве был рассмотрен вопрос о том, какой станет культурной столицей в 2027 году.
«На заседании СМИД СНГ одобрено решение об объявлении Молодечно культурной столицей Содружества в 2027 году», — сообщили Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси.
Как напомнили в Исполкоме СНГ, проект «Культурные столицы Содружества» был инициирован в 2010 году. Тогда он стал ключевым в рамках Года историко-культурного наследия в странах Содружества. В конце 2012 года в Ашхабаде главы государств на саммите приняли положение о соответствующей межгосударственной программе.
С того времени 19 городов с богатым прошлым и самобытной культурой получали этот статус. Первыми культурными столицами стали Астана (Казахстан) и Мары (Туркменистан). В 2013-м эстафету приняли города Габала (Азербайджан), Гюмри (Армения) и Могилев (Беларусь). В разные годы культурными столицами становились Алматы (Казахстан) и Ош (Кыргызстан), Горис (Армения), Брест (Беларусь), Шымкент (Казахстан), Душанбе (Таджикистан), Санкт-Петербург (Россия) и Самарканд (Узбекистан).