Душат, как Байдена: повлияет ли на рейтинг Трампа новость о возможной деменции

В ходе предвыборной гонки в президенты США кандидат от республиканцев Дональд Трамп изменил стиль выступлений. Его высказывания стали бессвязными, долгими и грубыми в сравнении с первыми выступлениями на политической арене в 2015 году. По этой причине Трампу тоже приписывают возможное развитие болезни Альцгеймера, как в случае с действующим президентом США Джо Байденом. Такими выводами поделилась американская газета The New York Times (NYT). «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Сергеем Маркеловым, кому выгодно публично очернять Трампа, отразятся ли подобные заявления на его рейтинге и может ли он страдать от деменции на самом деле.