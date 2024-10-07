Душат, как Байдена: повлияет ли на рейтинг Трампа новость о возможной деменции

В ходе предвыборной гонки в президенты США кандидат от республиканцев Дональд Трамп изменил стиль выступлений. Его высказывания стали бессвязными, долгими и грубыми в сравнении с первыми выступлениями на политической арене в 2015 году. По этой причине Трампу тоже приписывают возможное развитие болезни Альцгеймера, как в случае с действующим президентом США Джо Байденом. Такими выводами поделилась американская газета The New York Times (NYT). «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Сергеем Маркеловым, кому выгодно публично очернять Трампа, отразятся ли подобные заявления на его рейтинге и может ли он страдать от деменции на самом деле.
По словам политолога Сергея Маркелова, любые публичные высказывания или статьи подобного рода перед выборами являются пропагандой, которая нацелена на подрыв рейтинга кандидата.
— Трампа душат теми же методами, что и Байдена когда-то, потому что он сегодня тоже возрастной претендент на пост президента США. Сейчас очевидно, что возрастное преимущество остается за Камалой Харрис, поэтому ее политтехнологи раскручивают мысль, что Трамп уже не способен управлять страной, учитывая его возраст. А это мощный удар под дых Трампу, — считает эксперт.
По мнению эксперта, подобные пропагандистские статьи не преследуют цель завладеть вниманием аудитории другой политической партии, а лишь пытаются удержать внимание собственных избирателей.
— Целью Харрис является попытка удержать внимание приверженцев демократов, которые были готовы проголосовать за Байдена, а не перетянуть приверженцев республиканцев. В свою очередь цель Трампа — удержать свою аудиторию. Сегодняшними заявлениями конкуренты Трампа бьют по его репутации не в надежде, что сторонники политики Трампа вдруг купятся на эту пропаганду и перейдут на сторону Харрис, — пояснил политолог.
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Отсюда есть предположение, что эти новости никак не отразятся на рейтинге Трампа, заметил Маркелов.
— Демократам такие обстоятельства погоды не сделают и голосов не добавят, они рассчитывают лишь на то, что избиратель отвернется от республиканца и не пойдет на выборы. Избирательная кампания всегда строится на поиске недостатков соперника и его ослаблении, просто для того, чтобы перед самым финалом он не смог должным образом представить план позитивного будущего страны под своим руководством, — заверил собеседник «ВМ».
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Сейчас общественность обратила внимание, что речь политика стала агрессивной и затянутой, что якобы является одним из симптомов болезни Альцгеймера, от которой страдает и отец Трампа. Однако Маркелов уверен, что такое поведение вовсе не означает, что у республиканца происходит развитие опасного диагноза.
— Вероятность того, что Трамп столкнется с этим недугом, составляет каких-то 2 процента, потому что наследственный фактор не играет ключевую роль в этом вопросе. К тому же сейчас очевидно, что у Трампа нет видимых признаков болезни, а разговоры о его затянутых выступлениях — лишь элемент «черного пиара» и пропаганды. Потому что Трамп всегда любил растягивать мысли и долго выступать — это его манера говорения, — заключил политолог.