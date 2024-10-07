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Лавров: вторжение ВСУ в Курскую область — реакция на предложения Путина по урегулированию конфликта

Глава российского МИДа также подчеркнул, что США и страны НАТО стремятся нанести России стратегическое поражение.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью порталу Newsweek заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область стало реакцией на предложение Владимира Путина по урегулированию конфликта.

Лавров напомнил, что президент России обозначил несколько ключевых условий для достижения мира.

Путин перечислил следующие предпосылки урегулирования: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в Конституции России; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; снятие всех санкций с России.

Сергей Лавров
министр иностранных дел России (цитата по «Ведомостям»)

Однако Киев, по словам Лаврова, отреагировал на эти предложения военными действиями.

Глава российского МИДа также подчеркнул, что США и страны НАТО стремятся нанести России стратегическое поражение. В этих условиях, как считает Лавров, у Москвы не остается иного выбора, кроме продолжения военной операции до тех пор, пока угрозы со стороны Украины не будут устранены.

По его словам, основные потери от конфликта несет украинское население, в то время как для России это вопрос защиты народа и безопасности страны.

Бои на границе в Курской области продолжаются уже более двух месяцев — подразделения ВСУ пересекли границу с украинской Сумской областью 6 августа. С тех пор в Курской, Белгородской и Брянской областях был введён режим контртеррористической операции. В Курской и Белгородской областях действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Лавров Сергей