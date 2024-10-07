Лавров: вторжение ВСУ в Курскую область — реакция на предложения Путина по урегулированию конфликта

Глава российского МИДа также подчеркнул, что США и страны НАТО стремятся нанести России стратегическое поражение. В этих условиях, как считает Лавров, у Москвы не остается иного выбора, кроме продолжения военной операции до тех пор, пока угрозы со стороны Украины не будут устранены.