Группа БРИКС, в которую изначально входили пять стран с развивающейся экономикой — Бразилия, Индия, Китай, Россия и Южная Африка, — в августе 2023 года была расширена за счет включения в нее еще четырех членов: Египта, Ирана, Эфиопии и ОАЭ. Решение о принятии этих стран вступило в силу с января 2024 года. Саудовская Аравия тоже участвует в деятельности БРИКС, хотя и не присоединилась к группе официально. Аргентина подала заявку на членство БРИКС, но позднее, когда президентом был избран либертарианец Хавьер Милей, отказалась от своих намерений, пишет The Statesman.
На расширенный состав БРИКС, в который теперь войдут три крупнейшие нефтедобывающие страны, будет приходиться еще и 43% мировой добычи нефти.
Пятнадцать лет назад неспособность американских регулирующих органов предотвратить глобальный финансовый кризис, который выявил несостоятельность Бреттон-Вудской системы (международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, установленная по итогам Бреттон-Вудской конференции в июле 1944 года, сменила финансовую систему, основанную на «золотом стандарте» — Прим. ред.), привела к призывам к перераспределению глобальной экономической мощи и ответственности в пользу развивающихся стран. Это нашло выражение в БРИКС.
Хотя масштабы его деятельности и ресурсы даже отдаленно не могут сравниться с МВФ и Всемирным банком, НБР до сих пор остается единственным конкретным достижением БРИКС. Причем сейчас он испытывает трудности из-за жестких санкций против России, вследствие которых ему пришлось заморозить финансирование проектов. России принадлежит 19% подписного капитала НБР в размере 10 млрд долларов — столько же, сколько и другим членам — Бразилии, Китаю, Индии и Южной Африке. Оставшаяся часть средств принадлежит Египту, Бангладеш и ОАЭ. Для сравнения, у Всемирного банка и МВФ общий уставный капитал составляет 1,3 трлн долларов.
У группы нет ни официальной структуры с общим секретариатом, а решения БРИКС не имеют какой-либо обязательной юридической силы. У стран-членов нет ни единого торгового соглашения, ни единой валюты, ни общей философии.
Многие из стран-членов БРИКС+ враждуют между собой, например Китай и Индия, или Египет и Эфиопия. И они вряд ли предпримут какие-либо скоординированные действия по каким-либо глобальным вопросам, но при этом каждая страна, входящая в БРИКС, хотела бы использовать организацию для продвижения своих собственных интересов и распространения своей точки зрения на глобальные дела.
Индия хотела бы, чтобы форум стал голосом Глобального Юга, в то время как Китай и Россия, а теперь и Иран хотели бы, чтобы группа стала противовесом Западу и США.
Несмотря на это, БРИКС, вопреки множеству прогнозов западных аналитиков, пережил свои многочисленные противоречия и разногласия, и по-прежнему есть страны, которые готовы присоединиться к группе. Одной из таких стран является Пакистан, который намерен стать членом в этом году, а также Индонезия.
Периодически страны БРИКС призывают к реформированию многосторонних глобальных институтов, таких как Совет Безопасности ООН, МВФ и Всемирный банк, но эти призывы остаются без внимания. Одной из причин является Китай, который решительно выступает против предоставления Индии постоянного членства в Совете Безопасности ООН.
На долю доллара США по-прежнему приходится почти 90% мировых валютных операций, и около половины всей мировой торговли до сих пор номинировано в американской валюте. Введение евро в 2002 году практически не повлияло на доминирование доллара, а китайский юань так и не смог стать международным средством обмена из-за неконвертируемости счета движения капитала.
На данный момент БРИКС просто хочет способствовать развитию международной торговли между странами-членами и их торговыми партнерами в местных валютах.
Но это не произойдет до тех пор, пока не осуществится заметная дедолларизация мировой экономики. Тем не менее Москва извлекла выгоду из своих связей с другими странами-членами, которые позволили ей выдержать масштабные западные санкции.
Бразилия закупала российские удобрения по льготной цене и стала одним из крупнейших покупателей российского дизельного топлива. Индия и Китай тоже покупали российские энергоносители со скидкой. Но ни Бразилия, ни Индия не желают разрывать связи с Западом или присоединяться к антизападному блоку.
Другой страной, которая существенно выигрывает, стал Иран. Членство в БРИКС обеспечило ему стратегическую внешнеполитическую победу и, возможно, некоторую политическую легитимность, хотя и не дало больших экономических выгод. Большинство членов БРИКС не стали бы рисковать и торговать с Ираном, нарушая строгие западные санкции.
Именно благодаря их совместным усилиям по привлечению новых членов БРИКС продолжает расширяться.
Другие развивающиеся страны тоже устали от западного морализаторства и показухи по вопросам, которые служат исключительно западным интересам. Они хотят застраховаться от гегемонии доллара: они увидели, к чему привели санкции США, например, в отношении Ирана и России, и возмущены тем, что происходит на Ближнем Востоке, где при наглой поддержке Запада гибнут тысячи ни в чем не повинных мирных жителей.
Опасения по поводу Запада, разделяемые странами Глобального Юга, объясняют их растущее стремление к большей многополярности в мировом порядке. Именно поэтому так много стран хотят присоединиться к группе БРИКС, которая готова способствовать развитию многополярности. Си Цзиньпин выступал от имени многих стран, когда на саммите 2023 года заявил:
Мы не поступаемся принципами, не поддаемся внешнему давлению и не выступаем в роли вассалов других. Международные правила должны быть написаны и соблюдаться всеми странами на основе целей и принципов Устава ООН, а не диктоваться теми, у кого самые сильные мускулы или самый громкий голос.