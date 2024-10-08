Олбани
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Statesman: Выбираем БРИКС — устали от западного морализаторства и показухи

В Казани 22—24 октября 2024 года пройдет ежегодный саммит лидеров стран БРИКС. Его уже называют дипломатическим триумфом президента России Владимира Путина, которого страны Запада стремятся выставить международным изгоем, пишет Говинд Бхаттачарджи в статье для The Statesman.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Группа БРИКС, в которую изначально входили пять стран с развивающейся экономикой — Бразилия, Индия, Китай, Россия и Южная Африка, — в августе 2023 года была расширена за счет включения в нее еще четырех членов: Египта, Ирана, Эфиопии и ОАЭ. Решение о принятии этих стран вступило в силу с января 2024 года. Саудовская Аравия тоже участвует в деятельности БРИКС, хотя и не присоединилась к группе официально. Аргентина подала заявку на членство БРИКС, но позднее, когда президентом был избран либертарианец Хавьер Милей, отказалась от своих намерений, пишет The Statesman.

В настоящее время на БРИКС+ приходится почти 45% мирового населения, 36% мирового ВВП по паритету покупательной способности (ППС) и почти 40% мировой торговли. Соответствующие доли стран «Большой семерки» составляют 10% мирового населения, 30% мирового ВВП по ППС и примерно 30% мировой торговли.

На расширенный состав БРИКС, в который теперь войдут три крупнейшие нефтедобывающие страны, будет приходиться еще и 43% мировой добычи нефти.

Пятнадцать лет назад неспособность американских регулирующих органов предотвратить глобальный финансовый кризис, который выявил несостоятельность Бреттон-Вудской системы (международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, установленная по итогам Бреттон-Вудской конференции в июле 1944 года, сменила финансовую систему, основанную на «золотом стандарте» Прим. ред.), привела к призывам к перераспределению глобальной экономической мощи и ответственности в пользу развивающихся стран. Это нашло выражение в БРИКС.

Испытывая отвращение к продолжающемуся давлению Запада на МВФ и Всемирный банк, страны БРИКС в 2014 году учредили Новый банк развития (НБР) для удовлетворения потребностей своих членов в финансировании инфраструктуры.

Хотя масштабы его деятельности и ресурсы даже отдаленно не могут сравниться с МВФ и Всемирным банком, НБР до сих пор остается единственным конкретным достижением БРИКС. Причем сейчас он испытывает трудности из-за жестких санкций против России, вследствие которых ему пришлось заморозить финансирование проектов. России принадлежит 19% подписного капитала НБР в размере 10 млрд долларов — столько же, сколько и другим членам — Бразилии, Китаю, Индии и Южной Африке. Оставшаяся часть средств принадлежит Египту, Бангладеш и ОАЭ. Для сравнения, у Всемирного банка и МВФ общий уставный капитал составляет 1,3 трлн долларов.

Члены БРИКС по-прежнему представляют собой разношерстную группу стран, у которых больше различий, чем сходств: у них различные политические системы, разные масштабы экономик и разные геополитические интересы, которые часто вступают в противоречие друг с другом.

У группы нет ни официальной структуры с общим секретариатом, а решения БРИКС не имеют какой-либо обязательной юридической силы. У стран-членов нет ни единого торгового соглашения, ни единой валюты, ни общей философии.

Многие из стран-членов БРИКС+ враждуют между собой, например Китай и Индия, или Египет и Эфиопия. И они вряд ли предпримут какие-либо скоординированные действия по каким-либо глобальным вопросам, но при этом каждая страна, входящая в БРИКС, хотела бы использовать организацию для продвижения своих собственных интересов и распространения своей точки зрения на глобальные дела.

Индия хотела бы, чтобы форум стал голосом Глобального Юга, в то время как Китай и Россия, а теперь и Иран хотели бы, чтобы группа стала противовесом Западу и США.

В целом группе не хватает мощного коллективного голоса, способного влиять на глобальные проблемы.

Несмотря на это, БРИКС, вопреки множеству прогнозов западных аналитиков, пережил свои многочисленные противоречия и разногласия, и по-прежнему есть страны, которые готовы присоединиться к группе. Одной из таких стран является Пакистан, который намерен стать членом в этом году, а также Индонезия.

Периодически страны БРИКС призывают к реформированию многосторонних глобальных институтов, таких как Совет Безопасности ООН, МВФ и Всемирный банк, но эти призывы остаются без внимания. Одной из причин является Китай, который решительно выступает против предоставления Индии постоянного членства в Совете Безопасности ООН.

Кроме того, Пекин хочет дедолларизировать глобальную финансовую систему, чтобы в многополярном мире доллар США доминировал только в США, евро — в Европе, а китайский юань — в Азии. Но эта идея пока тоже не увенчалось успехом.

На долю доллара США по-прежнему приходится почти 90% мировых валютных операций, и около половины всей мировой торговли до сих пор номинировано в американской валюте. Введение евро в 2002 году практически не повлияло на доминирование доллара, а китайский юань так и не смог стать международным средством обмена из-за неконвертируемости счета движения капитала.

На данный момент БРИКС просто хочет способствовать развитию международной торговли между странами-членами и их торговыми партнерами в местных валютах.

Россия продолжает использовать БРИКС для пропаганды своей антизападной геополитической повестки и содействия использованию альтернативных международных платежных систем в обход инструментов, находящихся под контролем Запада.

Но это не произойдет до тех пор, пока не осуществится заметная дедолларизация мировой экономики. Тем не менее Москва извлекла выгоду из своих связей с другими странами-членами, которые позволили ей выдержать масштабные западные санкции.

Бразилия закупала российские удобрения по льготной цене и стала одним из крупнейших покупателей российского дизельного топлива. Индия и Китай тоже покупали российские энергоносители со скидкой. Но ни Бразилия, ни Индия не желают разрывать связи с Западом или присоединяться к антизападному блоку.

Обе страны предпочли бы реформу глобального управления, не пытаясь при этом радикально изменить существующую международную систему.

Другой страной, которая существенно выигрывает, стал Иран. Членство в БРИКС обеспечило ему стратегическую внешнеполитическую победу и, возможно, некоторую политическую легитимность, хотя и не дало больших экономических выгод. Большинство членов БРИКС не стали бы рисковать и торговать с Ираном, нарушая строгие западные санкции.

Китай и Россия разделяют одни и те же амбиции по углублению многополярности: они готовы заменить США в качестве глобального гегемона, чтобы обеспечить устойчивость альтернативных финансовых и технологических платформ к давлению США.

Именно благодаря их совместным усилиям по привлечению новых членов БРИКС продолжает расширяться.

Другие развивающиеся страны тоже устали от западного морализаторства и показухи по вопросам, которые служат исключительно западным интересам. Они хотят застраховаться от гегемонии доллара: они увидели, к чему привели санкции США, например, в отношении Ирана и России, и возмущены тем, что происходит на Ближнем Востоке, где при наглой поддержке Запада гибнут тысячи ни в чем не повинных мирных жителей.

Запад может выступать за демократию в своих собственных странах, но он решительно выступает против демократизации мирового порядка.

Опасения по поводу Запада, разделяемые странами Глобального Юга, объясняют их растущее стремление к большей многополярности в мировом порядке. Именно поэтому так много стран хотят присоединиться к группе БРИКС, которая готова способствовать развитию многополярности. Си Цзиньпин выступал от имени многих стран, когда на саммите 2023 года заявил:

Мы не поступаемся принципами, не поддаемся внешнему давлению и не выступаем в роли вассалов других. Международные правила должны быть написаны и соблюдаться всеми странами на основе целей и принципов Устава ООН, а не диктоваться теми, у кого самые сильные мускулы или самый громкий голос.

Си Цзиньпин
председатель КНР
БРИКС
экономика