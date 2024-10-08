The Statesman: Выбираем БРИКС — устали от западного морализаторства и показухи

Группа БРИКС, в которую изначально входили пять стран с развивающейся экономикой — Бразилия, Индия, Китай, Россия и Южная Африка, — в августе 2023 года была расширена за счет включения в нее еще четырех членов: Египта, Ирана, Эфиопии и ОАЭ. Решение о принятии этих стран вступило в силу с января 2024 года. Саудовская Аравия тоже участвует в деятельности БРИКС, хотя и не присоединилась к группе официально. Аргентина подала заявку на членство БРИКС, но позднее, когда президентом был избран либертарианец Хавьер Милей, отказалась от своих намерений, пишет The Statesman.