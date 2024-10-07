Захарова: Киев планирует провокации в зоне СВО с применением токсичных химикатов

«Созданная коллективным Западом атмосфера безнаказанности развязывает руки киевскому режиму для проведения более масштабных преступлений, связанных с применением токсичных химикатов. Нам достоверно известно, что украинская сторона при активном содействии западных стран планирует совершить серию провокаций в зоне СВО, направленных против России. В настоящее время ими осуществляется подготовка и проводится комплекс мероприятий, направленных на фальсификацию доказательной базы с целью дальнейшего обвинения Российской Федерации в нарушении положений КЗХО при ведении боевых действий», — указала она.
«Несмотря на неопровержимость представленной нами информации, украинские вооруженные формирования продолжают систематически применять токсичные химикаты (хлор, аммиак, аммиачная селитра, серная кислота), в том числе включенные в списки 2 (Би-зет) и 3 (хлорпикрин) КЗХО, а также ХСББ против подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, мирного населения, а также должностных лиц гражданской администрации. Причина этого — политическое покровительство и фактическое одобрение подобных преступлений со стороны Вашингтона, Берлина, Лондона и Парижа, — продолжила она. — В частности, российскими специалистами были зафиксированы нарушения Украиной положений статей Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года. И это не говоря уже о регулярно и намеренно создаваемой вооруженными формированиями киевского режима угрозе экологической катастрофы на промышленных химических предприятиях Донецкой и Луганской Народных Республик Российской Федерации, а также в Сумской, Харьковской и Одесской областях Украины».
Захарова также обратила внимание, что, по сведениям российских компетентных органов, в период с июля по сентябрь этого страны НАТО поставили на Украину более 70 единиц современных технических устройств выявления и фиксации токсичных веществ.
«Среди них — новейшие детекторы для обнаружения запрещенных химикатов и средства газоанализа. Одновременно с этим как на Украине, так и на базе профильных центров радиационной, химической и биологической защиты стран альянса проводилось обучение сотрудников силовых ведомств и специальных служб Украины отработанным на примере Сирии, “дела Скрипалей” и мнимого “отравления” Алексея Навального методам фальсификации фактологических материалов, создания необходимой “доказательной” базы, а также порядку предоставления ее в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для дальнейшего обвинения России в нарушении КЗХО. Часть этой деятельности страны НАТО осуществляют через Технический секретариат ОЗХО», — добавила представитель российского дипведомства.
«Как мы понимаем, сфабрикованные недалеко от линии боевого соприкосновения якобы фактологические материалы по аналогии с Сирией будут переданы оперативно прибывшим на Украину международным экспертам для составления т. н. псевдонезависимого отчета по факту надуманного применения Москвой химического оружия», — отметила дипломат.
Виновные будут наказаны
По словам Захаровой, Москва продолжит фиксировать применение киевским режимом токсичных химикатов против российских военнослужащих и гражданского населения и уведомлять об этом членов ООН. «Российская Федерация будет и далее фиксировать и доводить до сведения государств — участников КЗХО и членов ООН данные о применении вооруженными формированиями киевского режима токсичных химикатов против российских военнослужащих и гражданского населения, а также о планах украинских боевиков организовать провокации в отношении химпредприятий Донбасса, — добавила она. — Виновные в этих и других преступлениях против граждан России будут установлены и понесут заслуженное и неотвратимое наказание».
«Российская Федерация продолжает информировать международное сообщество о нарушениях киевским режимом положений КЗХО и о реальном положении дел в зоне СВО. Российскими следственными органами были задокументированы многочисленные случаи попыток отравления руководящих лиц гражданской администрации, применения на различных участках линии боевого соприкосновения БПЛА, снаряженных химическими веществами, обнаружения схронов с отравляющими веществами, которые могли быть использованы для совершения диверсий в различных российских регионах», — резюмировала дипломат.
Дипломат также призвала США и их союзников «не играть с огнем».