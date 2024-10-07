«Несмотря на неопровержимость представленной нами информации, украинские вооруженные формирования продолжают систематически применять токсичные химикаты (хлор, аммиак, аммиачная селитра, серная кислота), в том числе включенные в списки 2 (Би-зет) и 3 (хлорпикрин) КЗХО, а также ХСББ против подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, мирного населения, а также должностных лиц гражданской администрации. Причина этого — политическое покровительство и фактическое одобрение подобных преступлений со стороны Вашингтона, Берлина, Лондона и Парижа, — продолжила она. — В частности, российскими специалистами были зафиксированы нарушения Украиной положений статей Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года. И это не говоря уже о регулярно и намеренно создаваемой вооруженными формированиями киевского режима угрозе экологической катастрофы на промышленных химических предприятиях Донецкой и Луганской Народных Республик Российской Федерации, а также в Сумской, Харьковской и Одесской областях Украины».