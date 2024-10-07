Путин вручит Лукашенко орден Андрея Первозванного в Москве 9 октября

Президент России Владимир Путин 9 октября торжественно вручит президенту Беларуси Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного, который является высшей государственной наградой России, пишет БелТА.
Кроме того, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, церемонию награждения будут предварять двусторонние переговоры российского и белорусского лидеров. Встреча Путина с Лукашенко планируется в контексте заседания Совета глав государств — участников СНГ в Москве. Ушаков также уточнил, что Лукашенко намерен продлить свое пребывание в российской столице.
— Это будет восьмая встреча лидеров двух стран с начала года, — констатировал помощник российского президента.
Торжественная церемония вручения Лукашенко высшей госнаграды России ордена Андрея Первозванного запланирована в Андреевском зале Кремля.
Ушаков обратил внимание на то, что высшей госнаграды России Лукашенко удостоен за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства, а также за вклад в укрепление дружбы братских народов и личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства.
Напомним, Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Москву в день рождения президента России Владимира Путина. А до этого белорусский президент поздравил Путина с днем рождения, сказав об исторической миссии.
Кроме того, Лукашенко отреагировал на обращение «Ваше превосходительство» в Москве.