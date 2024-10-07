Путин вручит Лукашенко орден Андрея Первозванного в Москве 9 октября

Кроме того, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, церемонию награждения будут предварять двусторонние переговоры российского и белорусского лидеров. Встреча Путина с Лукашенко планируется в контексте заседания Совета глав государств — участников СНГ в Москве. Ушаков также уточнил, что Лукашенко намерен продлить свое пребывание в российской столице.