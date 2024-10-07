Развожаев представил своего нового советника

«Сегодня уже полноценно приступает к работе Татьяна Михайловна Щербакова, всем нам известная, назначенная мною советником губернатора… Прошу взаимодействовать и поддерживать. Татьяна Михайловна человек опытный, но все равно все-таки в исполнительной власти все немножко отличается от законодательной. Но, уверен, что она быстро справится и будет нам помогать», — сказал Развожаев.
Он уточнил, что Щербакова будет работать по ряду социальных проектов.
Татьяна Щербакова родилась Севастополе. Окончила школу с серебряной медалью. Высшее образование получила в 1989—1994 гг. в Симферопольском госуниверситете им. Фрунзе по специальности «История». С 1996 работала в образовательных организациях Севастополя, имеет 15 лет педагогического стажа.
В 2012—2013 гг. была начальником научного отдела мемориального комплекса «35-я береговая батарея».
С октября 2014 года по сентябрь 2019 года — депутат Законодательного собрания Севастополя I созыва, председатель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам. С сентября 2019 года возглавляла постоянный комитет по здравоохранению и социальной политике Заксобрания города II созыва.
В 2016-м прошла переподготовку в РАНХиГС при Президенте РФ по программе Высшего уровня резерва управленческих кадров (квалификация «Специалист в области государственного и муниципального управления»).
С марта 2018 года по январь 2021 года — руководитель АНО «Агентство стратегического развития Севастополя».
В 2021 году по результатам открытого конкурса распоряжением губернатора была включена в резерв управленческих кадров города Севастополя.