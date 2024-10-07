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Развожаев представил своего нового советника

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Экс-депутат Законодательного собрания Севастополя в двух каденциях Татьяна Щербакова назначена советником губернатора. Об этом глава города Михаил Развожаев сообщил на аппаратном совещании правительства Севастополя.

«Сегодня уже полноценно приступает к работе Татьяна Михайловна Щербакова, всем нам известная, назначенная мною советником губернатора… Прошу взаимодействовать и поддерживать. Татьяна Михайловна человек опытный, но все равно все-таки в исполнительной власти все немножко отличается от законодательной. Но, уверен, что она быстро справится и будет нам помогать», — сказал Развожаев.

Он уточнил, что Щербакова будет работать по ряду социальных проектов.

Татьяна Щербакова родилась Севастополе. Окончила школу с серебряной медалью. Высшее образование получила в 1989—1994 гг. в Симферопольском госуниверситете им. Фрунзе по специальности «История». С 1996 работала в образовательных организациях Севастополя, имеет 15 лет педагогического стажа.

В 2012—2013 гг. была начальником научного отдела мемориального комплекса «35-я береговая батарея».

С октября 2014 года по сентябрь 2019 года — депутат Законодательного собрания Севастополя I созыва, председатель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам. С сентября 2019 года возглавляла постоянный комитет по здравоохранению и социальной политике Заксобрания города II созыва.

В 2016-м прошла переподготовку в РАНХиГС при Президенте РФ по программе Высшего уровня резерва управленческих кадров (квалификация «Специалист в области государственного и муниципального управления»).

С марта 2018 года по январь 2021 года — руководитель АНО «Агентство стратегического развития Севастополя».

В 2021 году по результатам открытого конкурса распоряжением губернатора была включена в резерв управленческих кадров города Севастополя.