Развожаев представил своего нового советника

«Сегодня уже полноценно приступает к работе Татьяна Михайловна Щербакова, всем нам известная, назначенная мною советником губернатора… Прошу взаимодействовать и поддерживать. Татьяна Михайловна человек опытный, но все равно все-таки в исполнительной власти все немножко отличается от законодательной. Но, уверен, что она быстро справится и будет нам помогать», — сказал Развожаев.