Представитель делегации РФ «засмущал» прилетевшего в Москву Лукашенко

Российские дипломаты встречают Лукашенко в московском аэропорту словам «Ваше превосходительство». Видео © Telegram / «Пул Первого».
На опубликованных кадрах можно увидеть, как к спустившемуся с трапа Лукашенко навстречу выходит представитель российской делегации. Дипломат жмёт президенту Белоруссии руку и приветствует его с обращением «Ваше превосходительство». Лукашенко сразу же отшутился, чтобы снизить степень официоза.
«Какое превосходительство? Где ты это видел?» — удивился белорусский лидер.
Ранее Александр Лукашенко направил поздравления главе РФ Владимиру Путину, у которого сегодня день рождения. Белорусский коллега выразил уверенность, что, объединив усилия, наши страны смогут выйти на новые горизонты сотрудничества, соответствующие современным вызовам.