Представитель делегации РФ «засмущал» прилетевшего в Москву Лукашенко

Прилетевший в Москву президент Белоруссии Александр Лукашенко отшутился, когда один из дипломатов встречавшей его российской делегации обратился к нему со словами «Ваше превосходительство». Фрагмент опубликован в близком к белорусскому лидеру телеграм-канале «Пул первого».