Фицо рассказал, что случилось бы после удара ракетой по Брюсселю

«Некоторые члены ЕП с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах большой дальности. Возможно, одна такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят», — сказал политик.