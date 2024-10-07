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Фицо рассказал, что случилось бы после удара ракетой по Брюсселю

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что ракетный удар по Брюсселю мог бы образумить Европу, его слова приводит портал Hlavny Dennik.

Источник: AP 2023

«Некоторые члены ЕП с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах большой дальности. Возможно, одна такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят», — сказал политик.

Он добавил, что в Европе вместо попыток прекратить вооруженный конфликт слышны призывы к его продолжению.

Ранее Фицо уже критиковал разрешение наносить удары по территории России западным оружием, которое некоторые страны дали Киеву. По мнению премьера, такая политика говорит об их желании обострить конфликт, но Словакия не будет втягиваться в подобные военные авантюры.

ЕС