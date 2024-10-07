Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 7 октября 2024 года

Конфликт с ХАМАС
За год с начала конфликта с ХАМАС, по Израилю было выпущено более 26 тысяч ракет, сообщает Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ. В результате боевых действий погибли 728 израильских военнослужащих. Армия Израиля уничтожила 17 тысяч боевиков в Газе и около 800 в Ливане, где сейчас проводятся операции. Уничтожены восемь командиров бригад ХАМАС и более 30 командиров батальонов. Всего ЦАХАЛ поразил около 40,3 тысячи военных целей и обнаружил 4,7 тысячи туннелей.
Угроза для Ирана
Заявление Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в годовщину конфликта в Газе заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен, как и Адольф Гитлер. Эрдоган отметил, что Израиль рано или поздно заплатит за геноцид и призвал мир объединиться против израильского правительства.
Не следует забывать, что рано или поздно Израиль заплатит цену за этот геноцид, который он совершал в течение года и продолжает совершать до сих пор. Мы будем продолжать выступать против израильского правительства любой ценой и призывать мир к этой благородной позиции. Как Гитлер был остановлен общим союзом человечества, так и Нетаньяху и его убийства будут остановлены таким же образом.
Коллективное руководство «Хезболлах»
После гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы движение будет управляться коллективным руководством, сообщает Asharq al-Awsat. В данный момент кандидат на пост преемника не выдвинут, и организация продолжит работать совместно до окончания войны. Генеральный секретарь «Хезболлы» шейх Хасан Насрулла погиб в результате авиаудара 27 сентября по Бейруту.
Масштабная операция Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о крупнейшем авианалете на южный Ливан, в ходе которого 100 самолетов нанесли удары по более чем 120 объектам «Хезболлы» за один час. С 23 сентября израильская армия проводит операцию «Стрелы севера» против «Хезболлы» в ответ на активные действия ливанского движения. 1 октября Израиль начал сухопутную операцию на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых погибли более тысячи человек, более 90 тысяч стали беженцами.
Основной целью военной кампании Израиля является создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, эвакуированных из-за обстрелов, начатых «Хезболлой» год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.