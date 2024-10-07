Олбани
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 7 октября 2024 года

7 октября 2023 года боевики группировки ХАМАС совершили масштабное нападение на территорию Израиля. Проект Новости Mail рассказывает о том, что происходит на Ближнем Востоке спустя ровно год после атаки.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Конфликт с ХАМАС

За год с начала конфликта с ХАМАС, по Израилю было выпущено более 26 тысяч ракет, сообщает Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ. В результате боевых действий погибли 728 израильских военнослужащих. Армия Израиля уничтожила 17 тысяч боевиков в Газе и около 800 в Ливане, где сейчас проводятся операции. Уничтожены восемь командиров бригад ХАМАС и более 30 командиров батальонов. Всего ЦАХАЛ поразил около 40,3 тысячи военных целей и обнаружил 4,7 тысячи туннелей.

Угроза для Ирана

Израиль может нанести удар по как минимум одному ядерному объекту Ирана, заявил бывший сотрудник ЦРУ Гольф Гофф, сообщает Bloomberg. Гофф подчеркнул, что ЦАХАЛ проведет атаку, чтобы напомнить Ирану о своих возможностях, добавив, что такой удар может подтолкнуть Иран к разработке ядерного оружия.

Источник: AP 2023

Заявление Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в годовщину конфликта в Газе заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен, как и Адольф Гитлер. Эрдоган отметил, что Израиль рано или поздно заплатит за геноцид и призвал мир объединиться против израильского правительства.

Не следует забывать, что рано или поздно Израиль заплатит цену за этот геноцид, который он совершал в течение года и продолжает совершать до сих пор. Мы будем продолжать выступать против израильского правительства любой ценой и призывать мир к этой благородной позиции. Как Гитлер был остановлен общим союзом человечества, так и Нетаньяху и его убийства будут остановлены таким же образом.

Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции (цитата по «РИА Новости»)

Коллективное руководство «Хезболлах»

После гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы движение будет управляться коллективным руководством, сообщает Asharq al-Awsat. В данный момент кандидат на пост преемника не выдвинут, и организация продолжит работать совместно до окончания войны. Генеральный секретарь «Хезболлы» шейх Хасан Насрулла погиб в результате авиаудара 27 сентября по Бейруту.

Источник: Reuters

Масштабная операция Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о крупнейшем авианалете на южный Ливан, в ходе которого 100 самолетов нанесли удары по более чем 120 объектам «Хезболлы» за один час. С 23 сентября израильская армия проводит операцию «Стрелы севера» против «Хезболлы» в ответ на активные действия ливанского движения. 1 октября Израиль начал сухопутную операцию на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых погибли более тысячи человек, более 90 тысяч стали беженцами.

Основной целью военной кампании Израиля является создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, эвакуированных из-за обстрелов, начатых «Хезболлой» год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.