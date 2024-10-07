Фицо предложил ударить по Брюсселю в ответ на призывы атаковать Россию

А ранее Роберт Фицо заявил, что Европа нуждается в хороших отношениях с Россией. Словацкий премьер-министр пообещал сделать всё возможное, чтобы наладить разрушенные связи. Кроме того, он заявлял, что Запад стремится продолжить украинский конфликт, чтобы ослабить Россию. Он уточнил, что страны альянса хотят продолжать военные действия с целью «поставить русских на колени».