Премьер Грузии назвал урегулирование конфликта с РФ приоритетом

«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с Россией также являются одним из важнейших приоритетов», — приводит ТАСС слова премьера.
Также он отметил, что перезапуск отношений с Евросоюзом и Соединенными Штатами является важнейшей задачей для Грузии.
«Наша важнейшая национальная задача — перезапустить отношения с США и Евросоюзом. Нам не нравится то состояние отношений, которое у нас сегодня. С нашей стороны предпринимаются все шаги для возобновления отношений», — заявил премьер, слова которого приводит Первый канал грузинского телевидения.
Он выразил уверенность в том, что после окончания конфликта на Украине произойдет перезагрузка отношений как в сторону США, так и ЕС.
Кроме того, он добавил, что партия «Грузинская мечта» планирует повысить экономику страны к 2028 году до $47,4 млрд, пишет телеканал.
«По нашему прогнозу и в соответствии с имеющимися планами, мы можем смело сказать, что к 2028 году экономика вырастет как минимум до 130 млрд лари (около $47,4 млрд. — Ред.)», — отметил премьер.
Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября 2024 года. Во время них будет использована система электронного голосования, а избираться кандидаты будут по партийным спискам. Места в законодательном органе займут партии, которые получат не менее 5% голосов граждан.
Президент России с 15 мая 2023 года отменил визовый режим для Грузии и в тот же день снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Между тем грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала отмену визового режима для граждан Грузии неприемлемым шагом из-за конфликта вокруг Украины.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию, разрушив часть ее столицы. Тогда Россия, защищая жителей республики, ввела войска и вытеснила грузинских военных. Конфликт длился пять дней, в результате погибло более 1 тыс. человек. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия не признает их независимыми государствами.