Премьер Грузии назвал урегулирование конфликта с РФ приоритетом

Президент России с 15 мая 2023 года отменил визовый режим для Грузии и в тот же день снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Между тем грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала отмену визового режима для граждан Грузии неприемлемым шагом из-за конфликта вокруг Украины.