Армения не присоединилась к двум заявлениям СМИД СНГ

«Армения не присоединилась к заявлениям “О принципах обеспечения евразийской безопасности” и “О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер”», — приводит слова Бадалян госагентство «Арменпресс» со ссылкой на МИД республики.