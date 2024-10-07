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Армения не присоединилась к двум заявлениям СМИД СНГ

ЕРЕВАН, 7 окт — РИА Новости. Армения не стала присоединяться к двум заявлениям, принятым по итогам заседания СМИД СНГ в Москве, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

Источник: РИА "Новости"

«Армения не присоединилась к заявлениям “О принципах обеспечения евразийской безопасности” и “О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер”», — приводит слова Бадалян госагентство «Арменпресс» со ссылкой на МИД республики.

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ прошло в понедельник в Москве. Оно состоялось в преддверии завтрашнего заседания Совета глав государств СНГ.

Главы МИД приняли совместные заявления о принципах обеспечения евразийской безопасности, о недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер, о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.

СНГ