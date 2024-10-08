Экс-министр транспорта Прикамья Закиев добился перевода в исправцентр

Речь идёт о бывшем главе регионального министерства, который признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Как установили следствие и суд, в 2015—2016 годы Алмаз Закиев дважды добился отказа в допуске к конкурсу по определению подрядчика для строительства обхода Чусового организации «Уралмостострой». В итоге торги выиграл ООО «Мостострой-12», от которого Закиев получил 8,42 миллиона рублей.