Экс-министр транспорта Прикамья Закиев добился перевода в исправцентр

Экс-министра транспорта Пермского края Алмаз Закиев, осуждённый за коррупционное преступление на 8,5 лет колонии строгого режима, добился перевода в исправительный центр, сообщает РБК Пермь.
Речь идёт о бывшем главе регионального министерства, который признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Как установили следствие и суд, в 2015—2016 годы Алмаз Закиев дважды добился отказа в допуске к конкурсу по определению подрядчика для строительства обхода Чусового организации «Уралмостострой». В итоге торги выиграл ООО «Мостострой-12», от которого Закиев получил 8,42 миллиона рублей.
Экс-министр провёл 5 лет и 4 месяца в колонии строгого режима. Он должен был отбывать наказание до 28 ноября 2027 года, однако после нескольких попыток бывший чиновник добился смягчения приговора. 4 октября Соликамский городской суд поддержал его ходатайство о переводе на принудительные работы в исправцентр.
Пока решение не вступило в законную силу: прокуратура может оспорить его в течение 15 суток.