Кадыров призвал отказаться от «средневековых подходов» по отношению к мигрантам

Глава республики выразил уверенность, что «кто-то целенаправленно сталкивает» Россию с соседними братскими регионами. По его мнению, проблему мигрантов невозможно решить «массовым выдворением» граждан других стран, так как ее корень кроется не в самих приезжих, а в «безалаберности тех, кто в свое время должен был заниматься находящимися в их компетенции вопросами и оперативно реагировать на любые обостряющиеся процессы».