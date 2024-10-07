Литва передаст Украине изъятые в российском поезде штаны

Штаны изъяли 2 октября в соответствии с регламентом Совета ЕС о санкциях против России (№ 833/2014, категория VIII) как предмет возможного военного назначения, поскольку такая одежда используется для маскировки. Ведомство сочло, что эти штаны предназначались россиянам в зоне военной операции. Кроме того, 1 октября литовские пограничники изъяли в идущем из Калининграда поезде пять маскировочных сетей, а 27 и 29 сентября конфисковали камуфляжные сетки для маскировки пушек.