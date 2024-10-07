KLM посчитала нечестной конкуренцию с Китаем из-за воздушного пространства РФ

«Европа может, по крайней мере, подумать о том, как справиться с несправедливой конкуренцией, зафиксировав цены или взглянув на ситуацию по-другому», — отметила Ринтел.
В статье отмечается, что в связи с увеличением затрат KLM, которая 7 октября отмечает своё 105-летие, представила план по значительному сокращению, направленный на увеличение прибыли на 450 миллионов евро (свыше 47 миллиардов рублей) в год.
Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин 6 сентября провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Как сообщили в пресс-службе Кремля, обсуждался вопрос системы контроля воздушного пространства над территорией нашей страны.