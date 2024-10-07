KLM посчитала нечестной конкуренцию с Китаем из-за воздушного пространства РФ

Авиакомпания KLM считает конкуренцию с Китаем несправедливой из-за использования воздушного пространства России. Об этом в интервью NPO рассказала генеральный директор компании Марьян Ринтел. Она отметила, что ЕС необходимо предпринять финансовые меры для улучшения конкурентоспособности европейских авиаперевозчиков по сравнению с китайскими. По её мнению, азиатские авиакомпании, имея возможность летать над Россией, экономят от двух до четырёх часов в пути, что влияет на расход топлива и, соответственно, на стоимость билетов.