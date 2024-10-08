Зеленский сделал новое заявление о «плане победы»

«Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране», — заявил он.
Глава киевского режима также добавил, что ожидает отчета от команды в Вашингтоне, которая занимается военными и военно-политическими деталями плана.
В сентябре Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в «плане победы» Зеленского в украинском конфликте.
Ранее Зеленский заявил, что провел все обязательные разговоры с западными лидерами во время визита в США. Глава киевского режима утверждает, что в Вашингтоне «было сделано все возможное» для укрепления Украины.