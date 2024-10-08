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Зеленский сделал новое заявление о «плане победы»

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал доработать «план победы» и обнародовать его содержание, свое заявление он опубликовал в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране», — заявил он.

Глава киевского режима также добавил, что ожидает отчета от команды в Вашингтоне, которая занимается военными и военно-политическими деталями плана.

В сентябре Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в «плане победы» Зеленского в украинском конфликте.

Ранее Зеленский заявил, что провел все обязательные разговоры с западными лидерами во время визита в США. Глава киевского режима утверждает, что в Вашингтоне «было сделано все возможное» для укрепления Украины.