Олбани
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние зарубежные новости за 7 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 7 октября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Годовщина атаки ХАМАС на Израиль. Что изменилось в политической судьбе Нетаньяху — Axios

Источник: Reuters

Прошёл год с теракта ХАМАС 7 октября 2023 года, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на критику, цепляется за власть. У него есть политический капитал для переговоров, влияющих на бюджет и его дальнейшее лидерство в войне.

Reuters: ответственность за кибератаку на ВГТРК взяли проукраинские хакеры

Источник: Freepik

Украинские хакеры организовали кибератаку на российские медиа 7 октября, отключив онлайн-трансляции ВГТРК, включая «Россию 1», «Культуру», «Вести FM» и др. Анонимные источники связывают атаку с днём рождения Владимира Путина, однако Reuters не смогло подтвердить это утверждение.

Advance: на Западе не хотят говорить вслух о потере Украиной территорий

Запад может вскоре осознать, что Украина потеряет территории, только если мир не рухнет в третью мировую войну. Когда Киев дойдет до критической точки, станет ясно, что Украина не так важна в геополитическом контексте.

Telegraph: Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов

Источник: Reuters

По данным Оксфордского университета, Великобритания лидирует в Европе по числу нелегальных мигрантов — до 745 тыс. человек, что почти в 2,5 раза больше, чем во Франции (около 300 тыс.) и близко к Германии (до 700 тыс.).