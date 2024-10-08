Годовщина атаки ХАМАС на Израиль. Что изменилось в политической судьбе Нетаньяху — Axios
Прошёл год с теракта ХАМАС 7 октября 2023 года, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на критику, цепляется за власть. У него есть политический капитал для переговоров, влияющих на бюджет и его дальнейшее лидерство в войне.
Reuters: ответственность за кибератаку на ВГТРК взяли проукраинские хакеры
Украинские хакеры организовали кибератаку на российские медиа 7 октября, отключив онлайн-трансляции ВГТРК, включая «Россию 1», «Культуру», «Вести FM» и др. Анонимные источники связывают атаку с днём рождения Владимира Путина, однако Reuters не смогло подтвердить это утверждение.
Advance: на Западе не хотят говорить вслух о потере Украиной территорий
Запад может вскоре осознать, что Украина потеряет территории, только если мир не рухнет в третью мировую войну. Когда Киев дойдет до критической точки, станет ясно, что Украина не так важна в геополитическом контексте.
Telegraph: Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов
По данным Оксфордского университета, Великобритания лидирует в Европе по числу нелегальных мигрантов — до 745 тыс. человек, что почти в 2,5 раза больше, чем во Франции (около 300 тыс.) и близко к Германии (до 700 тыс.).