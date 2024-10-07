По данным издания, некоторые киевские чиновники обеспокоены нехваткой персонала, огневой мощи и поддержки Запада для захвата освобожденных российскими войсками земель.
«За закрытыми дверями ведутся переговоры о сделке, по которой Россия сохранит фактический контроль над примерно пятой частью Украины», — говорится в публикации.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.
Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.