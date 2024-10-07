Якушев: Проект федерального бюджета отвечает поставленным президентом задачам

Якушев сообщил, что по инициативе «Единой России» в сфере здравоохранения предусмотрены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжена. Также начнётся программа обновления коммунальной инфраструктуры, предложения к которой «Единая Россия» уже направила в Минстрой. Будет продолжена реализация программ по формированию современной городской среды и комплексному развитию сельских территорий. В бюджете особое внимание будет уделено семьям с детьми — на программу улучшения жилищных условий этой категории граждан предложено выделить более 1,7 триллиона рублей.