Белый дом прокомментировал сведения о возвращении Виктора Бута к торговле оружием

Напомним, издание прежде сообщило о том, что Виктор Бут, который ранее содержался в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием и был возвращен в Россию в ходе обмена заключенными, участвовал в переговорах с хуситами о продаже оружия. По данным газеты, Бут уже заключил сделку на сумму 10 миллионов долларов.