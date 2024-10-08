Белый дом заявил об угроз беспорядков в стране на фоне выборов

«Президент и я, и многие другие говорим о том, что мы видели 6 января 2021 года. Очевидно, что мы всегда обеспокоены», — сказала Карин Жан-Пьер на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома). Она добавила, что до завершения своего президентского срока Джо Байден будет заниматься защитой демократии.