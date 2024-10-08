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Белый дом заявил об угроз беспорядков в стране на фоне выборов

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что администрация президента США обеспокоена угрозой беспорядков в стране на фоне президентских выборов. По ее словам, Белый дом опасается повторения событий, подобных штурму Капитолия в январе 2021 года.

Источник: AP 2023

«Президент и я, и многие другие говорим о том, что мы видели 6 января 2021 года. Очевидно, что мы всегда обеспокоены», — сказала Карин Жан-Пьер на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома). Она добавила, что до завершения своего президентского срока Джо Байден будет заниматься защитой демократии.

После публикации результатов президентских выборов 2020 года Дональда Трамп заявил о непризнании победы Джо Байдена. Сторонники кандидата от республиканцев вышли на протест, во время которого ворвались в здание Капитолия. Погибли пять человек, еще более 140 пострадали.