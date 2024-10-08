Трамп назвал причину гибели украинцев

Политик считает, что ответственность за смерть украинцев лежит на действующем американском руководстве. По его словам, если бы он был хозяином Белого дома, ситуация была бы иной. «Многие люди жили бы сегодня, и Украина была бы Украиной. (…) Потому что, если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло. Действительно, все это понимают», — заявил Трамп.