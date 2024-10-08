СМИ: лидер ХАМАС жив и вышел на связь

По информации собеседника портала, Синвар в последние дни возобновил контакты с представителями ХАМАС в Катаре и передавал им сообщения. Израильский чиновник сказал, что неясно, когда именно лидер ХАМАС отправил эти сообщения, но при этом отметил, что в его посланиях не отмечается смягчения позиции по вопросу переговоров об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.
Walla констатирует, что Синвар возобновил контакты с Катаром «после длительного перерыва». В последние недели источники портала в службах безопасности говорили, что лидер ХАМАС «находится вне пределов досягаемости», отмечалось, что он не отправлял никаких сообщений даже после того, как в Бейруте в результате удара ВВС Израиля был ликвидирован генеральный секретарь шиитской организации «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла.