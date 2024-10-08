FT: в Киеве обсуждают сдачу России территорий в обмен на прием в НАТО

Владимир Зеленский в сентябре представил в Вашингтоне «план победы», призванный убедить союзников Киева укрепить его позицию как в военном, так и в дипломатическом плане и заставить Москву сесть за стол переговоров. По итогам своей поездки президент Украины не получил главного: прогресса на пути к НАТО и разрешения США на использование ВСУ западных ракет для дальних ударов по территории России.