Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии

В сообщении отмечается, что введенные санкции носят обширный характер, они направлены на несколько секторов экономики страны, включая торговлю, сферу услуг и транспорт. В частности, вводится запрет на транзит через территорию Белоруссии огнестрельного оружия, товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать усилению военной или промышленной мощи страны. Также вводится запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с морским судоходством, предметов роскоши, запрещается импорт минеральных продуктов, сырой нефти, золота и алмазов. Кроме того, вводится запрет на инвестиции в сфере энергетики.