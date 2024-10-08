Reuters: Маск продолжит участие в кампании в поддержку Трампа в Пенсильвании

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Бизнесмен Илон Маск планирует продолжить участие в агитационной кампании в штате Пенсильвания в поддержку кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.