Reuters: Маск продолжит участие в кампании в поддержку Трампа в Пенсильвании

Маск 5 октября вышел на сцену на митинге Трампа в городе Батлер (штат Пенсильвания), где в июле на кандидата в президенты от Республиканской партии было совершено покушение.
По сведениям агентства, Маск продолжит участие в предвыборных мероприятиях в поддержку Трампа в Пенсильвании. Эта деятельность бизнесмена будет связана с созданным им ранее политическим комитетом, оказывающим помощь республиканцу в предвыборной гонке.
Пенсильвания входит в число американских штатов, которые наиболее важны с точки зрения исхода предстоящих в ноябре в США президентских выборов.
Маск ранее выступил в поддержку Трампа на выборах. Кандидат от республиканцев допустил, что в случае своей победы назначит Маска на какой-либо пост в своей администрации.
Кандидатом от демократов на предстоящих 5 ноября выборах главы государства в США будет вице-президент Камала Харрис.