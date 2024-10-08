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«Вслед за Украиной». В Финляндии выступили с предупреждением для НАТО

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Будущее Североатлантического альянса находится под угрозой из-за невозможности победить Россию на поле боя, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.

Источник: AP 2023

«Будущее НАТО поставлено на карту. Похоже, альянс не сможет выиграть обычную войну против России Если Украина падет, то НАТО, вероятно, пойдет вслед за ней», — выразил мнение эксперт.

В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

НАТО