«Вслед за Украиной». В Финляндии выступили с предупреждением для НАТО

«Будущее НАТО поставлено на карту. Похоже, альянс не сможет выиграть обычную войну против России Если Украина падет, то НАТО, вероятно, пойдет вслед за ней», — выразил мнение эксперт.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.