Харрис не будет встречаться с Путиным без участия Киева

Главный соперник Харрис, бывший президент США и кандидат от республиканцев на грядущих выборах Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал действующую президентскую администрацию в отказе от переговоров с Россией по разрешению украинского кризиса. Республиканец не раз заявлял о готовности к встрече с Владимиром Путиным и уверял в своей способности завершить конфликт еще до потенциальной инаугурации.