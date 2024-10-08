NI назвал освобождение Угледара российской армией серьезным поражением ВСУ

5 октября российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара. Сообщалось, что сейчас в городе находится больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду.