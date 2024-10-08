За город Угледар бои велись более двух лет, и постоянные российские атаки на позиции ВСУ в конечном итоге привели к его освобождению. По оценке британской разведки, украинские войска также отступили из-за риска быть окруженными.
Отмечается, что Угледар занимает стратегическое положение, находясь на пересечении двух ключевых фронтов Запорожья и Донбасса, поэтому освобождение этого города имеет большую важность.
Об освобождении Угледара стало известно 3 октября. Освободили город подразделения группировки войск «Восток». Российские войска прорвались одновременно с двух флангов — в районе населенных пунктов Водяное и Пречистовка.
5 октября российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара. Сообщалось, что сейчас в городе находится больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду.
Позднее, 7 октября, жители Угледара рассказали о мародерстве и угрозах со стороны боевиков ВСУ. По их словам, украинские военные пытались буквально выбить людей, планомерно обстреливая дома, школу и больницу, в которых прятались жители, а когда те убегали, занимались мародерством, забирая всё, что могли увезти.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.