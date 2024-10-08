Трамп назвал общий объем внешней помощи Украине

При этом политик не сообщил, на чем основана его оценка. Он также не стал уточнять, идет ли речь о совокупном объеме помощи Запада или только о поддержке со стороны Соединенных Штатов. При этом Трамп заявил, что пострадавшие от ураганов в США получают лишь 750 долларов на экстренные нужды.