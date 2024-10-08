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В Хабаровске проходит осенний призыв на военную службу

В Хабаровске 1 октября стартовал осенний призыв на военную службу.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске 1 октября стартовал осенний призыв на военную службу. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, мероприятия проходят каждый год на основании указа Президента РФ. Завершится призывная компания 31 декабря.

Напомним, воинская обязанность предусмотрена для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, которые состоят на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

Отмечается, что призывники будут служить в соединениях и частях на Дальнем Востоке. Отправлять новобранцев в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую не будут.

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