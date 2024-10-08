В администрации Хабаровска назначили троих заместителей мэра. Так, свои обязанности уже исполняет Юлия Загурская. Она стала заммэра, а также председателем комитета по управлению Кировским районом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Юлия Игоревна родилась в 1973 году. У нее есть два высших образования: в 1995 году она окончила Хабаровский государственный технический университет, а в 2004-м — Дальневосточную академию государственной службы. На муниципальной службе новый заммэра работает больше 20 лет, из которых больше 18 — на руководящих должностях.
Второе назначение — заместитель мэра по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности. Им стал Олег Ожегов, который родился в 1970 году. В 2005-м он получил диплом Дальневосточной академии государственной службы. Опыт муниципальной службы у него составляет больше 20 лет, в качестве руководителя — больше 15 лет.
На должность заместителя мэра, директора департамента муниципальной собственности назначили Евгения Неумываку. Он родился в 1977 году, в 1998 году окончил Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел РФ. Опыт руководящей работы — больше 15 лет. Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу».