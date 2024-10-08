В администрации Хабаровска назначили троих заместителей мэра

Юлия Игоревна родилась в 1973 году. У нее есть два высших образования: в 1995 году она окончила Хабаровский государственный технический университет, а в 2004-м — Дальневосточную академию государственной службы. На муниципальной службе новый заммэра работает больше 20 лет, из которых больше 18 — на руководящих должностях.