Губернатор Игорь Кобзев обсудил со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко социально-экономическое развитие Приангарья

Продолжая тему заседания, Игорь Кобзев назвал слушания в верхней палате парламента нужными, в том числе благодаря обсуждению с другими главами субъектов Российской Федерации вопросов формирования региональных бюджетов. Отдельно стороны остановились на вопросе списания задолженности регионов по бюджетным кредитам. На заседании речь шла о проработке условий списания регионам ⅔ задолженности по бюджетным кредитам, начиная с 2025 года, что даст возможность субъектам страны направить высвобождающиеся средства на развитие регионов. Глава Приангарья рассказал, что в Иркутской области это более 10 млрд рублей. По его словам, приоритетные направления, куда будут направлены средства — ЖКХ и реализация инвестиционных проектов.