Губернатор Игорь Кобзев обсудил со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко социально-экономическое развитие Приангарья

Валентина Матвиенко назвала проект бюджета выверенным и отметила безопасный уровень долга и дефицита.
Приоритеты, выделенные Президентом России, полностью обеспечены на ближайшую трехлетку. Много было предложений от субъектов Федерации, — подчеркнула спикер СФ.
Губернатор Иркутской области обсудил на встрече возможности для привлечения инвестиций в регион. Он отметил, что в области реализуется 180 инвестиционных проектов, общий объём инвестиций в которые превышает 3,5 триллиона рублей. В рамках стратегии развития Сибирского федерального округа запланировано более 20 инвестиционных проектов в Иркутской области. Общий объём инвестиций в эти проекты составляет 2,5 триллиона рублей. Реализация этих проектов позволит создать более 35 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.
Продолжая тему заседания, Игорь Кобзев назвал слушания в верхней палате парламента нужными, в том числе благодаря обсуждению с другими главами субъектов Российской Федерации вопросов формирования региональных бюджетов. Отдельно стороны остановились на вопросе списания задолженности регионов по бюджетным кредитам. На заседании речь шла о проработке условий списания регионам ⅔ задолженности по бюджетным кредитам, начиная с 2025 года, что даст возможность субъектам страны направить высвобождающиеся средства на развитие регионов. Глава Приангарья рассказал, что в Иркутской области это более 10 млрд рублей. По его словам, приоритетные направления, куда будут направлены средства — ЖКХ и реализация инвестиционных проектов.
Иркутская область — опорный регион России, и, конечно, для нас важно понимать, какие параметры в бюджете определены для нас. Как отметил Министр финансов России Антон Германович Силуанов, сейчас идет проработка всех вопросов проекта бюджета. Надеюсь, наша область как регион-донор может рассчитывать на особое внимание со стороны федерального центра, — сказал Губернатор.
Игорь Кобзев также прокомментировал вопрос опорных территорий развития.
Повестку по этим территориям, населенным пунктам сейчас сформировали Министерство экономического развития и Министерство сельского хозяйства. Это новая тема. Важно четко понимать, какие опорные населенные пункты будут формировать будущее инвестиционной политики, — добавил Губернатор.
Было отмечено, что данной теме — теме пространственного развития будет уделена одна из сессий Совета Федераций.