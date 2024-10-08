Михаил Котюков выступил с докладом на парламентских слушаниях в Совете Федерации

«Бюджет реалистичный, мы видим все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить исполнение ранее принятых решении и новых приоритетов. Важным для нас является поручение Президента по синхронизации отраслевого и бюджетного законодательства в части экологии. Речь идет об установлении “окрашенных” целевых экологических платежей и их дальнейшем справедливом использовании, и распределении между бюджетами. Мы обращались с таким вопросом, нас услышали, долгожданные решения приняты. Приоритетные направления бюджетной политики Красноярского края — выполнение всех социальных обязательств, развитие инфраструктуры для комфортной жизни в наших территориях, поддержка экономики и, конечно, достижение показателей национальных целей», — подытожил свое выступление на парламентских слушаниях в Совете Федерации глава края.