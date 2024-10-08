Михаил Котюков выступил с докладом на парламентских слушаниях в Совете Федерации

Председатель СФ Валентина Матвиенко отметила, что в основе главного финансового документа страны — исполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, поддержка участников СВО и их семей, технологическое лидерство и развитие инфраструктуры.
Основные параметры бюджета и пояснения по его реализации на слушаниях представил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, все необходимые расходы на исполнение поставленных главой государства поручений и национальных целей в бюджете учтены, в том числе реализация 19-ти национальных проектов, на финансирование которых в ближайшие три года предусмотрено более 18 трлн рублей. В течение шести лет — более 40 трлн рублей.
С докладом на слушаниях выступил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Он отметил, что объем поддержки субъектов страны в новом проекте бюджета сохранился на уровне предыдущих лет — 3,3 трлн рублей в год. При этом, финансирование увеличено по таким позициям как достижение технологического лидерства, улучшение качества жизни в опорных населенных пунктах, развитие Арктической зоны, повышение производительности труда, оказание социальной поддержки.
Как и в прежние годы средства федерального бюджета будут направлены в регионы для укрепления сферы здравоохранения, образования, формирования современной городской среды и дорожной сети. Важно, что продолжится поддержка учреждений среднего профессионального и высшего образования. Это решение, по мнению губернатора, станет ключевым для того, чтобы регионы смогли формировать научные школы.
Михаил Котюков акцентировал внимание сенаторов на необходимости объединить вокруг поставленных задач ресурсы регионов, Федерации и частного бизнеса.
«Бюджет реалистичный, мы видим все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить исполнение ранее принятых решении и новых приоритетов. Важным для нас является поручение Президента по синхронизации отраслевого и бюджетного законодательства в части экологии. Речь идет об установлении “окрашенных” целевых экологических платежей и их дальнейшем справедливом использовании, и распределении между бюджетами. Мы обращались с таким вопросом, нас услышали, долгожданные решения приняты. Приоритетные направления бюджетной политики Красноярского края — выполнение всех социальных обязательств, развитие инфраструктуры для комфортной жизни в наших территориях, поддержка экономики и, конечно, достижение показателей национальных целей», — подытожил свое выступление на парламентских слушаниях в Совете Федерации глава края.
В «нулевом чтении» бюджета в Совете Федерации приняли участие сенаторы, представили Счетной палаты, Федеральной налоговой службы, федеральных и региональных органов государственной власти, научного и экспертного сообщества.